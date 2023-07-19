Названы самые популярные летние вакансии в столице

В Москве текущим летом самый заметный рост интереса отмечается к вакансиям упаковщика и менеджера по персоналу. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы платформы «Авито Работа».

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Эксперты отметили, что многие люди ищут работу именно летом, так как конкуренция среди соискателей снижается из-за сезона отпусков. Специалисты выделили ряд профессий, которые стали лидерами по уровню прироста соискательской активности.

Лидером среди специальностей стала вакансия упаковщика — прирост почти в 2 раза, затем следуют вакансии менеджера по персоналу и хостес — в 1,6 раза. Также большей популярностью стала пользоваться профессия строитель и работник торгового зала, передает РИАМО.

Ранее в Петербурге назвали самые высокооплачиваемые вакансии июля. Среди самых выгодных предложений на рынке труда Северной столицы выделяют старшего специалиста по данным, водителя-экспедитора и специалиста по трансфертному ценообразованию, сообщает издание argumenti.ru.