Названы самые популярные летние вакансии в столице
В Москве текущим летом самый заметный рост интереса отмечается к вакансиям упаковщика и менеджера по персоналу. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы платформы «Авито Работа».
Эксперты отметили, что многие люди ищут работу именно летом, так как конкуренция среди соискателей снижается из-за сезона отпусков. Специалисты выделили ряд профессий, которые стали лидерами по уровню прироста соискательской активности.
Лидером среди специальностей стала вакансия упаковщика — прирост почти в 2 раза, затем следуют вакансии менеджера по персоналу и хостес — в 1,6 раза. Также большей популярностью стала пользоваться профессия строитель и работник торгового зала, передает РИАМО.
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