В Московском зоопарке свели панд для получения потомства

Панд Жуи и Диндин свели в Московском зоопарке, зоологи надеются получить потомство. Об этом сообщили в среду в пресс-службе зоопарка.

"За ними наблюдают и наши, и китайские специалисты, регулярно проверяют анализы, фиксируют физиологические и поведенческие изменения. Руководствуясь полученными данными, зоологи решили, что время первой встречи настало. Для контроля над процессом из Китая в Москву приехал эксперт по размножению больших панд <...>. Оттуда приехали и наши Жуи и Диндин", - приводятся в тексте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Отмечается, что перед встречей было решено познакомить панд через решетку. Зоологи поняли, что панды заинтересованы и не проявляют агрессии. После этого Жуи впустили в вольер к Диндин.

"Эксперт из Китая обратил внимание на то, что Жуи и Диндин довольно быстро поняли, как нужно себя вести. По его словам, обычно зоологи сводят молодое животное с более опытным",- добавили в пресс-службе.