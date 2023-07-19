Собянин рассказал о благоустройстве центральных набережных Москвы

В городе активно благоустраивают центральные набережные. Об этом в среду, 19 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Центральные гранитные набережные — визитная карточка Москвы. Но если посмотреть на старые фотографии, мы вряд ли увидим на этих набережных много людей. Эта «безлюдность» имела свои причины, — сказал он.

В частности, горожанам требовалось перейти широкую дорогу с интенсивным движением машин, чтобы попасть на набережную. Однако грамотное благоустройство сделало сооружения одним из самых узнаваемых видов столицы.

Собянин в своем личном блоге отметил, что с каждым годом набереженые все больше превращаются в популярное место для отдыха и прогулок.

Также в столице идет активное благоустройство набережных и парков на острове Балчуг. Теперь район превратился в интересное и модное место.