Названо количество поваленных деревьев и поврежденных автомобилей в Москве

В разных районах Москвы из-за непогоды повалены 28 деревьев, при этом 29 автомобилей повреждены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В разных районах Москвы повалено 28 деревьев, повреждены 29 автомобилей», — утверждает собеседник агентства.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «аномальная» ситуация, когда в некоторых районах Москвы за час выпадает около 20 мм осадков, может повториться в ночь на среду, 19 июля.

Менее чем за час в отдельных районах Москвы выпало свыше четверти месячной нормы осадков, больше всего — в центре, на севере и северо-востоке.

До 11 часов утра 19 июля в столичном МЧС рекомендуют водителям парковать автомобили вдали от деревьев, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза (в дневные и вечерние часы — с градом), а также усиление юго-западного и западного ветра с порывами 17-20 м/с.