Из-за непогоды в Москве повалены почти 40 деревьев
Повреждены около 30 автомобилей, сообщили в экстренных службах.
Там заявили «Интерфаксу», что пострадавших в результате сильного ливня, который сопровождался шквалистым ветром, нет.
Непогода пришла в столицу сегодня днём. За час в Москве выпало до 23 мм осадков — свыше четверти месячной нормы. В результате были подтоплены десятки улиц. Власти рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды.
Синоптики прогнозируют, что дожди, местами сильные сохранятся в Москве до полудня среды. Городские службы из-за непогоды работают в режиме повышенной готовности.