Из-за непогоды в Москве повалены почти 40 деревьев

Повреждены около 30 автомобилей, сообщили в экстренных службах.

Там заявили «Интерфаксу», что пострадавших в результате сильного ливня, который сопровождался шквалистым ветром, нет.

Непогода пришла в столицу сегодня днём. За час в Москве выпало до 23 мм осадков — свыше четверти месячной нормы. В результате были подтоплены десятки улиц. Власти рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды.