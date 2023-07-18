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Из-за непогоды в Москве повалены почти 40 деревьев

Повреждены около 30 автомобилей, сообщили в экстренных службах.

Из-за непогоды в Москве повалены почти 40 деревьев
© РИА Новости

Там заявили «Интерфаксу», что пострадавших в результате сильного ливня, который сопровождался шквалистым ветром, нет.

Непогода пришла в столицу сегодня днём. За час в Москве выпало до 23 мм осадков — свыше четверти месячной нормы. В результате были подтоплены десятки улиц. Власти рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды.

Синоптики прогнозируют, что дожди, местами сильные сохранятся в Москве до полудня среды. Городские службы из-за непогоды работают в режиме повышенной готовности.