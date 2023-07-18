Метеоролог назвал залповый ливень в Москве крайне редким явлением

Метеоролог Шувалов назвал залповый ливень в Москве крайне редким явлением
Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал погоду в Москве.
«Ждали, но, честно говоря, не такого. Очень сильный залповый ливень, он дал буквально за 45 минут практически четверть месячной нормы осадков. Это крайне редкое явление», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, этот атмосферный фронт идёт на восток, поэтому в среду, 19 июля, кратковременные дожди ожидаются на средней Волге, в Черноземье.
«Не с такими последствиями, как в Москве, но всё равно будут интенсивные дожди. После этого произойдёт понижение температуры в среднем на пять градусов», — сообщил Шувалов.
Он добавил, что залповые ливни в Москве также продлятся до 19 июля.
Ранее заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал ситуацию с аномальной жарой в странах Европы.