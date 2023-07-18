Вильфанд объяснил скопление воды на улицах Москвы

В течение сегодняшнего дня в связи с приближением фронтального раздела, в столице ожидаются интенсивные осадки — от 18 до 20 миллиметров в вечернее и ночное время. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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По его словам, нагрузка на ливневую систему столицы в пиковые моменты оказывается выше расчетной, поэтому на некоторых улицах образуются скопления воды.

Синоптик подчеркнул, что вечером и ночью интенсивные осадки ожидаются уже в других районах столицы, а не в тех, где стихия себя уже ранее проявила.

— Осадки пятнистым образом распределяются по городу. И, например, даже после того, как в послеобеденный час начались осадки, в некоторых столичных районах и капли не выпало, — уточнил собеседник «ВМ».

Вильфанд подчеркнул, что сопровождаться осадки будут грозовой деятельностью и сильным ветром, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.

Такая сложная ситуация, по словам специалиста, продлится до 10-11 часов утра среды, 19 июля.

— А дальше осадки станут кратковременными, ожидается существенное понижение температуры, она будет на 10 градусов ниже, чем сейчас — около 17-18 градусов, — отметил Вильфанд.

Такой режим погоды сохранится до конца текущей недели, добавил синоптик.