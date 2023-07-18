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Наибольшее число осадков в Москве 18 июля выпало в центре города

Наибольшее количество осадков во вторник выпало в центре столицы, сообщили в официальном Telegram-канале ГУП "Мосводосток".

Наибольшее число осадков в Москве 18 июля выпало в центре города
© РИА Новости

"На улицах Москвы продолжают дежурить 300 бригад и порядка 290 единиц специализированной техники "Мосводостока". Наибольшее количество осадков сегодня выпало в центральной части города. Временные скопления воды наблюдались на Новом Арбате, Гоголевском бульваре, улице Моховая, улице Петровка и других улицах ЦАО. Водосточной сети понадобилось не более 30-40 мин для приема гигантского объема выпавших осадков в самых низинных частях города", - говорится в публикации.

Под особым контролем находятся низинные места, а также остановки общественного транспорта.

"О временных скоплениях воды можно сообщить в диспетчерскую службу или в социальные сети ГУП "Мосводосток". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - заверили специалисты.