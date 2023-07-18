Наибольшее число осадков в Москве 18 июля выпало в центре города

"На улицах Москвы продолжают дежурить 300 бригад и порядка 290 единиц специализированной техники "Мосводостока". Наибольшее количество осадков сегодня выпало в центральной части города. Временные скопления воды наблюдались на Новом Арбате, Гоголевском бульваре, улице Моховая, улице Петровка и других улицах ЦАО. Водосточной сети понадобилось не более 30-40 мин для приема гигантского объема выпавших осадков в самых низинных частях города", - говорится в публикации.