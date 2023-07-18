Сильные ливни повалили 10 деревьев и повредили 15 машин в Москве
Обрушившиеся на Москву мощные ливни повалили 10 деревьев. Об этом стало известно во вторник, 18 июля.
Также известно, что непогода стала причиной повреждения 15 автомобилей в городе, передает со ссылкой на экстренные службы РИА Новости.
В отдельных районах столицы менее чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков. Станцию «Парк культуры» Кольцевой линии московского метро подтопило из-за сильного ливня.
Городские службы столицы приведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней. Сотрудники пожарно-спасательной службы усилили патрулирование парков и других зон отдыха. Кроме того, на круглосуточное дежурство вышли 1,5 тысячи аварийных бригад.
Синоптик Александр Ильин в беседе с «ВМ» рассказал, как долго в Москве продлятся дожди. В выходные осадки и вовсе не прогнозируются, добавил метеоролог. По словам Ильина, в четверг и пятницу, 20 и 21 июля, интенсивность дождей сократится.