Сильные ливни повалили 10 деревьев и повредили 15 машин в Москве

Обрушившиеся на Москву мощные ливни повалили 10 деревьев. Об этом стало известно во вторник, 18 июля.

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Также известно, что непогода стала причиной повреждения 15 автомобилей в городе, передает со ссылкой на экстренные службы РИА Новости.

В отдельных районах столицы менее чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков. Станцию «Парк культуры» Кольцевой линии московского метро подтопило из-за сильного ливня.

Городские службы столицы приведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней. Сотрудники пожарно-спасательной службы усилили патрулирование парков и других зон отдыха. Кроме того, на круглосуточное дежурство вышли 1,5 тысячи аварийных бригад.