Москвичей предупредили о второй волне сверхинтенсивных осадков

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей города о второй волне осадков, которая может оказаться сильнее первой. Соответствующий пост появился в Telegram-канале КГХ.

«Начинается вторая волна сверхинтенсивных осадков. Она может быть более интенсивной, чем предыдущая», — говорится в тексте.

В КГХ отметили, что при непогоде возможен сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Москвичей призвали не выходить на улицу, а при такой необходимости соблюдать бдительность, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.