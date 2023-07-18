Цены на такси в Москве резко подскочили на фоне ливней

Цены на такси резко выросли в Москве на фоне мощных ливней. Об этом стало известно во вторник, 18 июля.

Так, цена поездки всего за три минуты в центре Москвы составила 550 рублей, а время ожидания — 10 минут, передает со ссылкой на своего корреспондента РИА Новости.

В отдельных районах столицы менее чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков. Станцию «Парк Культуры» Кольцевой линии московского метро подтопило из-за сильного ливня.

Городские службы столицы приведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней. Сотрудники пожарно-спасательной службы усилили патрулирование парков и других зон отдыха. Кроме того, на круглосуточное дежурство вышли 1,5 тысячи аварийных бригад.