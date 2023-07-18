Столичный Парк Горького закрыт из-за непогоды

Столичный Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького закрыт из-за разразившейся в Москве непогоды. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила пресс-служба учреждения.

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— Друзья, дождь набирает обороты, Парк Горького временно закрывается, — пишет Telegram-канал «Парк Горького».

В свою очередь крупнейшее в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы» остановилась из-за непогоды, люди находятся в кабинах. По некоторым данным, перед этим в него попала молния.

Городские службы столицы приведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней. Сотрудники пожарно-спасательной службы усилили патрулирование парков и других зон отдыха. Кроме того, на круглосуточное дежурство вышли 1,5 тысячи аварийных бригад.