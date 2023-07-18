Столичный Парк Горького закрыт из-за непогоды
Столичный Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького закрыт из-за разразившейся в Москве непогоды. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила пресс-служба учреждения.
— Друзья, дождь набирает обороты, Парк Горького временно закрывается, — пишет Telegram-канал «Парк Горького».
В свою очередь крупнейшее в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы» остановилась из-за непогоды, люди находятся в кабинах. По некоторым данным, перед этим в него попала молния.
Городские службы столицы приведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней. Сотрудники пожарно-спасательной службы усилили патрулирование парков и других зон отдыха. Кроме того, на круглосуточное дежурство вышли 1,5 тысячи аварийных бригад.
Синоптик Александр Ильин в беседе с «ВМ» рассказал, как долго в Москве продлятся дожди. В выходные осадки и вовсе не прогнозируются, добавил метеоролог. По словам Ильина, в четверг и пятницу, 20 и 21 июля, интенсивность дождей сократится.