"Солнце Москвы" на ВДНХ вновь заработает после улучшения погодных условий

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ возобновит работу после улучшения погодных условий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

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Колесо остановили во вторник, 18 июля. Отмечалось, что ситуация является штатной, потому что, согласно регламенту эксплуатации аттракциона, при ветре более 15 метров в секунду его работа прекращается.

Ливни и мощные дожди обрушились на столицу 18 июля. За сутки выпало 38 миллиметров осадков, что составляет 45% месячной нормы.