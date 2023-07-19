$90.69+0.27102.03+0.38

"Солнце Москвы" на ВДНХ вновь заработает после улучшения погодных условий

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ возобновит работу после улучшения погодных условий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

"Солнце Москвы" на ВДНХ вновь заработает после улучшения погодных условий
© Москва 24/Никита Симонов

Колесо остановили во вторник, 18 июля. Отмечалось, что ситуация является штатной, потому что, согласно регламенту эксплуатации аттракциона, при ветре более 15 метров в секунду его работа прекращается.

Ливни и мощные дожди обрушились на столицу 18 июля. За сутки выпало 38 миллиметров осадков, что составляет 45% месячной нормы.

В среду, 19 июля, столичные парки культуры и отдыха, а также зоопарк закрыли из-за неблагоприятных погодных условий. Также москвичей предупредили о сохранении сильного ветра до конца дня, его порывы будут достигать 18 метров в секунду.