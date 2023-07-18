Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за час

Менее чем за час в отдельных районах Москвы выпало больше четверти месячной нормы осадков. Об этом стало известно во вторник, 18 июля.

Мощный ливень обрушился на Москву с 14:00 до 15:00. Больше всего осадков зафиксировано в центре, на севере и северо-востоке города. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком.

Сейчас бригады «Мосводостока» работают над открытием водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. Горожан просят переждать непогоду в домах и не выходить на улицу без сильной на то необходимости, передает агентство городских новостей «Москва».

Станцию «Парк Культуры» Кольцевой линии московского метро подтопило из-за сильного ливня.

Городские службы столицы приведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней. Сотрудники пожарно-спасательной службы усилили патрулирование парков и других зон отдыха. Кроме того, на круглосуточное дежурство вышли 1,5 тысячи аварийных бригад.