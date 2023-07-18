Станцию «Парк Культуры» Кольцевой линии затопило из-за ливня

Станцию «Парк Культуры» Кольцевой линии московского метро подтопило из-за сильного ливня. Об этом стало известно во вторник, 18 июля.

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Сообщается, что вода скопилась в вестибюле станции. Вода уходила в дренажную систему станции, а также ее убирали работники столичной подземки. Однако проходу пассажиров ничего не мешало, сама станция продолжает работать в штатном режиме, передает агентство городских новостей «Москва».

Городские службы столицы приведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней. Сотрудники пожарно-спасательной службы усилили патрулирование парков и других зон отдыха. Кроме того, на круглосуточное дежурство вышли 1,5 тысячи аварийных бригад.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, подтвердил, что в городе похолодает. По его словам, во вторник, 18 июля, ливни и грозы собьют жару в Москве. В этот день воздух в столице прогреется до 25–27 градусов, а в Подмосковье — до плюс 23–28.