Москвичам рассказали о самых интересных занятиях на площадках Московского урбанфорума

Московский урбанистический форум (МУФ) пройдет на четырех городских площадках: в «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином дворе. Организаторы рассказали о самых интересных занятиях на площадках МУФ.

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В «Зарядье» состоится фестиваль Moscow Urban Fest: он объединит несколько сотен культурных, образовательных и спортивных событий. Также в парке пройдут лекции, дискуссии и мастер-классы по темам «Эмоции, пространство, городские сообщества», «Здоровье и экология», «Технологии и бизнес» и многие другие.

Посетителям «Манежа» расскажут о самых крупных транспортных проектах последних десяти лет. В Гостином дворе расскажут о городской системе здравоохранения. Также гостей ждут Музей вредных привычек, капсула профессий и офис управления карьерой.

В «Лужниках» состоятся различные спортивные и культурные мероприятия. Здесь можно будет покататься на сапах, заняться картингом, вейкбордингом, йогой в гамаках и многое другое, передает «Газета.ру».