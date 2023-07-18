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Участок «салатовой» ветки метро Москвы закроют на два дня

С 22 по 23 июля будет закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии столичного метро от станции «Марьина Роща» до «Чкаловской». Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

Участок «салатовой» ветки метро Москвы закроют на два дня
© globallookpress.com

Как уточняется, между этими станциями не будет движения поездов, на два дня они станут конечными пунктами. Причиной закрытия стали ремонтные работы. За это время на станциях «Трубная», «Чкаловская» и «Сретенский бульвар» будут очищены и покрашены потолки и своды, отшлифован мрамор. Также специалисты уберут кабельные линии в стены и проведут другие работы.

Пассажирам рекомендуют воспользоваться другими маршрутами метро и наземного транспорта.

Ранее сообщалось, что в столичном метро запустили тематический состав. Поезд, который будет курсировать по Сокольнической линии, посвящен моде и культуре стран БРИКС. Каждый вагон олицетворяет отдельное государство: Россию, Китай, ЮАР, Индию и Бразилию. Вагоны украшены национальными орнаментами и информацией о модной индустрии и культурной жизни страны.

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