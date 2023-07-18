Участок «салатовой» ветки метро Москвы закроют на два дня

С 22 по 23 июля будет закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии столичного метро от станции «Марьина Роща» до «Чкаловской». Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

Как уточняется, между этими станциями не будет движения поездов, на два дня они станут конечными пунктами. Причиной закрытия стали ремонтные работы. За это время на станциях «Трубная», «Чкаловская» и «Сретенский бульвар» будут очищены и покрашены потолки и своды, отшлифован мрамор. Также специалисты уберут кабельные линии в стены и проведут другие работы.