На севере столицы появятся сады с авиарием и созерцательным водным маршрутом

Рядом с ТПУ «Зорге» и парком «Березовая роща» разобьют три сада с концептуальным благоустройством для отдыха, развлечений и занятий спортом. Здесь проложат созерцательный водный маршрут с водоемом, обустроят авиарий для певчих птиц и тропических растений и городские гостиные. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Новое пространство создаст девелопер Группа Аквилон в рамках благоустройства жилого комплекса бизнес-класса INDY TOWERS. Концепцию «Три пространства — три сада» разработало бюро UNK landscape.

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«Благоустройство займет более 70% территории проекта. Авторы разработали целую систему разнообразных маршрутов, объединяющих три обособленных участка вокруг жилых корпусов в гармоничное релакс-пространство», — пояснил Сергей Кузнецов.

Во внешнем дворе обустроят «Водный сад». Его прообразом послужил Сад Лотоса в Индонезийском городе Тангеранг, где высажены свыше 2000 видов растений. Более всего сад известен красивейшими лотосами. Центральную часть «Водного сада» также займет водоем — протяженное и неглубокое декоративное озеро с извилистыми берегами. Вокруг него разместятся павильон для медитаций и йоги, открытые площадки для отдыха и городские гостиные с диванами и навесами. Приватность сада, к которому примкнет зона для спортивных тренировок, будет сохранять плотная вечнозеленая изгородь.

Вдоль озера пройдет созерцательный водный маршрут, с которого можно будет попасть на связующую дорожку, а оттуда — во внутренний двор, где будет разбит «Сад цветущих сезонов».

«Сад предназначен для тихого отдыха, ландшафт здесь играет роль «пятого фасада», представляя собой живописное панно, которым можно будет любоваться круглый год. Настоящей достопримечательностью проекта станет авиарий в саду и одновременно флорариум — павильон для теплолюбивых растений и певчих птиц, по которому пернатые смогут свободно летать», — отметил Сергей Кузнецов.

На территории жилого комплекса также разместится обширная крытая релакс-зона и детская площадка под названием «Сад познаний». С нее маршрут будет вести в третий двор — «Сад игр» для юных жителей, где они смогут качаться на качелях, прыгать на батуте, проводить время за интересными «развивашками» на свежем воздухе.

«Для нашей команды работа над проектом с такой оригинальной и продуктовой концепцией стала настоящим вызовом. Нам удалось приземлить ориентальную тематику в московские реалии, при этом сохранив функциональность и продумав эксплуатационные сценарии. Получилось оригинальное трехчастное пространство, каждое со своим характером, наполнением и ярким декоративным ландшафтом», — подчеркнула руководитель, партнер UNK landscape Гульнара Сафарова.