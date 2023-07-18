Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых гроз и ливней, сообщил заммэра Петр Бирюков. Об этом пишет ТАСС.

По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в Москве ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра до 17-20 м/с, а в ночное время до 25 м/с. Предположительно, до утра среды выпадет порядка 40 мм осадков. В связи с надвигающейся непогодой, все городские службы приведены в режим повышенной готовности.

По словам Бирюкова, жители информируются о погодных условиях через СМИ и городские информационные табло. Пожарно-спасательный гарнизон усилил патрулирование зон отдыха и парков, а специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения и очищают водоприемные решетки. В случае скопления воды будут размещены аварийные бригады.