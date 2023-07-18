Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде с грозой и градом с вечера вторника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре столичного главка чрезвычайного ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета , в связи с прохождением системы фронтов, начиная с запада, ожидается ухудшение погодных условий. В период с 16:00 18 июля с сохранением до 11:00 19 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза, в дневные и вечерние часы с градом", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС добавили, что также ожидается усиление юго-западного и западного ветра с порывами 17-20 м/с. В связи с непогодой рекомендуется водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Парковать автомобили лучше вдали от деревьев.