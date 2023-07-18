Собянин открыл обновленный паллиативный корпус Морозовской больницы

В столице после реконструкции открылся паллиативный корпус Морозовской детской городской клинической больницы. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Этот медицинский центр паллиативный самый крупный в городе. <…> И лучше всего оснащенный. Я хотел бы поблагодарить Николая Петровича (Токарев, председатель правления, президент ПАО «Транснефть» — прим. «ВМ») за реконструкцию такого здания, — сказал он.

В новом корпусе создали комфортные условия для оказания паллиативной медицинской помощи детям до 18 лет: в частности, там борются со злокачественными новообразованиями, тяжелыми необратимыми поражениями нервной системы и многими другими неизлечимыми заболеваниями, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также Собянин рассказал о развитии онкологической помощи в Москве. По его словам, в городе находится 13 лучевых центров. Сейчас медицинский объект лучевой терапии Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова находится в состоянии запуска. Он станет одним из лучших в городе.