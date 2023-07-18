Бочкарев рассказал о строительстве нового торгового центра на Очаковском шоссе

Новый торговый центр построят в столичном районе Очаково-Матвеевское. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Здание появится по адресу: Очаковское шоссе, земельный участок 3А/8.

— Новый четырехэтажный комплекс с двухуровневой подземной парковкой станет востребованным у жителей квартала масштабной жилой застройки, находящегося неподалеку. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство торгового центра, и застройщик может приступать к работам на выделенном земельном участке, — рассказал он.

Зоны торговли будут находиться на каждом этаже, всего запланировано размещение 34 магазинов непродовольственных товаров, помещение для разгрузки товаров и диспетчерская с постом охраны и выводами всех сигналов систем безопасности.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, в ходе каждого тапа строительства специалисты проведут контрольно-надзорные мероприятия.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что россияне достаточно часто посещают торговые центры. Так, более половины опрошенных граждан (52 процента) ходят в них минимум раз в неделю, еще 26 процентов посещают торговые центры раз в месяц.