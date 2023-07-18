Велогонку «La Strada» перенесли в Москве на 30 июля

Велогонка «La Strada» пройдет в Москве 30 июля. Ранее мероприятие планировалось провести 23 июля с 8:00 до 16:00.

Старт и финиш всех дистанций состоится на территории Гребного канала (Крылатское). Велогонка предполагает два формата и три дистанции: вело-фестиваль (20 километров), велогонка (40 и 80 километров).

В Москве 21 мая прошел Московский весенний велофестиваль. На маршруте участники ознакомились с тематическими интерактивными зонами, которые посвящены передовым проектам городского департамента транспорта.

Велофестиваль является масштабным городским праздником в поддержку развития велосипедной культуры. Ежегодно в таких мероприятиях участвуют около 100 тысяч человек, рассказал заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.