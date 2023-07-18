В столичных парках пройдут мероприятия в честь Международного дня шахмат

В парках столицы в честь Международного дня шахмат, который отмечается 20 июля, пройдут турниры и мастер-классы. Гости смогут под руководством наставников выучить правила, понаблюдать за профессионалами и сыграть в шахматы с другими посетителями.

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«В течение всей недели в шести парках столицы будут проходить шахматные турниры. К примеру, соревнования любителей и профессионалов состоятся 21 июля в Гончаровском парке. А 22 июля в музее-заповеднике “Коломенское” для детей и взрослых запланированы тематические мастер-классы», — рассказала НатаНаталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

20 июля пройдет турнир в Таганском парке, а 23 июля — в парке 50-летия Октября. Также соревнования запланированы и на других площадках.

Продемонстрировать навыки игры можно и вне турниров. Например, в конце главной аллеи парка «Фили» слева от площади есть летний шахматный домик. Периодически здесь проводятся мероприятия, которые анонсируют на сайте парка и в социальных сетях. Еще одна шахматная беседка открыта напротив танцевальной площадки в Лианозовском парке.

Также поиграть в шахматы можно в «Сокольниках», «Кузьминках» и Воронцовском парке, на территории зоны отдыха «Красногвардейские пруды» и музея-заповедника «Царицыно». А в застекленном домике возле Купавенского пруда в Перовском парке есть не только столы для игр, но и зона отдыха с мягкими пуфами.