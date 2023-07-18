На Московском урбанфоруме в «Лужниках» заработает каток под открытым небом

Прокатиться на коньках можно будет на синтетическом катке в олимпийском комплексе «Лужники», который будет работать с 1 августа по 10 сентября в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщила мэрия Москвы.

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Москвичам и гостям столицы представится возможность оценить синтетический лед катка, который является «единой монолитной поверхностью, состоящей из множества панелей из полимерного материала с низким коэффициентом трения и повышенной износостойкостью», отмечает пресс-служба Московского урбанистического форума.

Для того, чтобы покататься на таком катке, можно использовать обычные хоккейные и фигурные коньки, которые скользят по синтетическому материалу почти так же, как и по естественному льду.

Рядом с катком будет организован небольшой пункт проката коньков, а также информационный стенд с рассказом о том, как изменились дворы в Москве за последние годы. Так, прошлой зимой в столице работало около 1,4 тысячи катков с естественным и искусственным льдом. Оборудованные пунктами проката, раздевалками и туалетами места для катания на коньках можно найти во дворах, парках и скверах каждого района Москвы, подчеркнули в мэрии.