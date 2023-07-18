Дептранс Москвы рассказал о работе новых машинистов электропоездов в метро

Свыше 300 машинистов электропоезда приступили к работе в московском метро с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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— Благодаря масштабной программе мэра Москвы Сергея Собянина по развитию московского метро мы создаем новые рабочие места для специалистов, а также обеспечиваем высокую заработную плату и социальные гарантии правительства, — сказал он.

Каждый из машинистов прошел бесплатное обучение в Корпоративном университете Московского транспорта. В метро открывается все больше новых станций, поэтому число рабочих мест постоянно растет, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В Москве выбрали лучшего машиниста электропоезда метро — им стал Павел Ткач с Большой кольцевой линии. Специалист занял первое место в городском конкурсе «Московские мастера».