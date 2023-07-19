В Москве открылась регистрация на фестиваль современного искусства Artlife Fest

В столице открыли регистрацию на VI Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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Фестиваль ежегодно проходит в Манеже. В этом году на нем представят более 200 картин 43 художников из 16 стран мира: России, Испании, Италии, Франции, Казахстана, США и прочих.

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В этом году хедлайнерами фестиваля выступят художники Эмилио Каваллини из Италии, Константин Сапронов и Алишер Кушаков из России, Сусана Мата из Испании и Франциско Диаз Скотто из Аргентины.

В рамках фестиваля будут работать лекторий и творческая зона Artlife Academy, в которой все желающие смогут попробовать себя в роли художника под руководством кураторов.

Франциско Диаз Скотто специально к Artlife Fest создаст на площадке шестиметровый мурал. Помимо этого, некоторые картины будут дополнены AR-эффектами.

Основатель и куратор фестиваля Анастасия Андреева рассказала, что в формат фестиваля ежегодно стараются привнести что-то новое, применять уникальные визуальные решения и последние технологии.

"Разнообразие стилей работ, бесплатные экскурсии, аудиогиды, дополненная реальность, инклюзивная программа, взаимодействие с художниками и лекторами – все это помогает погрузить каждого гостя в мир современного искусства", – добавила она.

Площадка Artlife Fest будет организована по принципу безбарьерной среды, а для глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих гостей разработают инклюзивную программу. К примеру, часть экспозиции оснастят рельефными макетами и тактильными станциями, а для некоторых произведений даже подберут специальные ароматы.

Ранее парки Москвы в честь Международного дня шахмат, который отмечают 20 июля, пригласили горожан под руководством наставника выучить правила этой игры, понаблюдать за профессионалами и присоединиться к турниру.

До этого сообщалось, что фестиваль в поддержку локального бизнеса "Неспальный район" состоится с 5 августа по 3 сентября в рамках Московского урбанистического форума.