Зеленая зона появилась в историческом центре Москвы на месте самостроя

Эксперты Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, благоустроили освобожденный от самостроя участок в Замоскворечье. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил начальник Госинспекции Иван Бобров.

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— Ранее к зданию 1917 года постройки за границами оформленного участка и без разрешительной документации была возведена двухэтажная пристройка общей площадью более 770 квадратных метров, которую использовали в административных целях, — рассказал он.

По словам Боброва, в 2021 году по решению суда пристройку демонтировали, а само здание привели в первоначальное состояние. Участок благоустроили и озеленили, заключил глава госинспекции.