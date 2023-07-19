Музей Победы предложил внести биографии служащих ВМФ в «Лица Победы»

В специальный раздел на сайте всенародного исторического проекта «Лица Победы» могут добавить семейные истории и биографии моряков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

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— Если ваши родные и близкие служили в ВМФ — присоединяйтесь к проекту Музея Победы. Для этого необходимо загрузить историю на портал «Лица Победы» и вставить в текст ключевую фразу «ВМФ», — рассказал руководитель проекта «Лица Победы» Андрей Широков.

После одобрения модератором история войдет в специальный раздел. При этом переданные материалы будут вечно храниться в Музее Победы.

Недавно жительница столицы Юлия Николаевна Колдаева передала на хранение в Музей Победы уникальные предметы фронтового и гражданского быта периода с 1930 по 1940 год.

За первое полугодие 2023 года фонды Музея Победы пополнили более тысячи экспонатов. Среди новых поступлений присутствуют фотографии, документы и личные вещи героев Великой Отечественной войны.