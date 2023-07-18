Дом середины XX века отремонтируют на севере Москвы
В московском районе Коптево в 2023 году отремонтируют пятиэтажный дом, построенный в 1954 году, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.
Как уточняется в сообщении, в рамках столичной программы капремонта жилого фонда специалисты приведут в порядок фасад дома №18А, корпус 1 на Коптевской улице, а также заменят инженерные системы.
"Перед началом работ по капитальному ремонту этого дома был разработан уникальный проект проведения работ. Подобраны максимально подходящие материалы и технологии. Специалисты провели всю подготовительную работу и на данный момент работы по обновлению дома уже кипят. До конца 2023 года приведем его в порядок", - цитирует пресс-служба заместителя начальника производственно-технического управления фонда Бориса Джиоева.
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