Дом середины XX века отремонтируют на севере Москвы

"Перед началом работ по капитальному ремонту этого дома был разработан уникальный проект проведения работ. Подобраны максимально подходящие материалы и технологии. Специалисты провели всю подготовительную работу и на данный момент работы по обновлению дома уже кипят. До конца 2023 года приведем его в порядок", - цитирует пресс-служба заместителя начальника производственно-технического управления фонда Бориса Джиоева.