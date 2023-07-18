На юго-востоке Москвы отремонтируют 15 пешеходных мостов через пруды

В Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы будет отремонтировано 15 пешеходных мостов через пруды, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.

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"Весной этого года приступили к реализации масштабного проекта в Юго-Восточном административном округе - реконструкции 16 прудов-регуляторов в районе Марьино общей площадью около 11 гектаров. В ходе работ очистим водоемы от накопившегося илового осадка, отремонтируем береговые полосы и водопропускные сооружения", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, которого цитирует канал.

На пешеходных мостах будет проведена пескоструйная очистка, грунтовка и окраска бетонных поверхностей, монтаж гранитного покрытия, подпорные стены отштукатурят. На двух мостах полностью заменят перильное ограждение, на остальных при необходимости оно будет отремонтировано. Еще на четырех сооружениях выполнят работы по устройству гидроизоляции.

Большинство водоемов в Марьино появились во второй половине 90-х годов во время строительства новых жилых микрорайонов. Пруды расположены в пойме Москвы-реки и с учетом пониженной местности являются регуляторами, собирая основной объем атмосферных осадков с этой территории.