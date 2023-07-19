Московских коммунальщиков застали за поливанием газона в ливень

В Можайском районе Москвы работники коммунальных служб начали поливать газон во время ливня. Видео очевидцев опубликовано в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

На записи один из работников поливает траву из шланга, пока другой снимает его на телефон.

А в Telegram-канале «Новости Москвы» разместили видео из Молжаниновского района столицы, на котором коммунальщиков застали за покраской скамеек под проливным дождем. Сотрудника, который взял на себя работу, пытались защитить от ливня двое коллег с помощью куска черного полиэтилена.

Ливень в столице идет второй день. Метеорологи сообщили, что за сутки с 18 на 19 июля в Москве выпала треть от месячной нормы осадков. В городе затопило улицы, вода попала в метро. Ливня не выдержала даже крыша Госдумы.