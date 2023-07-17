Движение на Дубнинской улице ограничено до 25 декабря из-за строительных работ

Уточняется, что на участке ул. Дубнинская от д. 52, стр. 2 до д. 52, стр. 4 до 1 сентября одна полоса закрыта, сохранено движение по одной полосе в каждом направлении за счет переразметки проезжей части и временного запрета парковки. Кроме того, на участке ул. Дубнинская в районе д. 87 с 1 сентября до 1 ноября одна полоса будет закрыта, сохранится движение по одной полосе в каждом направлении за счет переразметки проезжей части. При этом на участке местного проезда в районе д. 85 по ул. Дубнинская с 1 сентября до 1 ноября одну полосу закроют для движения и обустроят временные уширения.