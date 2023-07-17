Движение на Дубнинской улице ограничено до 25 декабря из-за строительных работ
Движение транспорта на ряде участков ул. Дубнинская ограничено до 25 декабря 2023 года из-за строительных работ, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Напоминаем, что до 25 декабря на нескольких участках ул. Дубнинская недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ», – говорится в сообщении.
Уточняется, что на участке ул. Дубнинская от д. 52, стр. 2 до д. 52, стр. 4 до 1 сентября одна полоса закрыта, сохранено движение по одной полосе в каждом направлении за счет переразметки проезжей части и временного запрета парковки. Кроме того, на участке ул. Дубнинская в районе д. 87 с 1 сентября до 1 ноября одна полоса будет закрыта, сохранится движение по одной полосе в каждом направлении за счет переразметки проезжей части. При этом на участке местного проезда в районе д. 85 по ул. Дубнинская с 1 сентября до 1 ноября одну полосу закроют для движения и обустроят временные уширения.
В Дептрансе добавили, что на участке ул. Дубнинская от д. 87 до д. 85 с 1 ноября до 25 декабря три полосы будет закрыто, организовано движение по одной полосе в каждом направлении за счет переразметки проезжей части и временного запрета парковки. На участке местного проезда от д. 85, стр. 7 до д. 85, стр. 8 по ул. Дубнинская с 1 ноября до 25 декабря одну полосу закроют для движения и обустроят временные уширения.