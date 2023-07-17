Москвичам посоветовали не спасать диких животных от жары

Животные на природных территориях Москвы не страдают от жары. Чрезмерная забота и внимание человека могут вызвать у зверей стресс, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосприроды.

В пресс-службе департамента пояснили, что в жаркие дни не следует беспокоиться о животных на природных территориях Москвы.

Специалисты уточнили, что в знойную погоду им комфортно благодаря прохладе, создаваемой густыми кронами деревьев.

Обитатели водоемов прекрасно переносят жаркий период в прохладной воде, пресмыкающиеся находят убежище в густой траве, птицы плещутся в прудах и озерах, рассказали в Мосприроды.

«В природе все продумано», - подчеркнули в пресс-службе.