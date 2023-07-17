Движение в районе улицы Ильинка ограничат с 25 июля до 30 октября
Движение транспорта в районе ул. Ильинка будет ограничено с 25 июля до 30 октября 2023 года из-за работ по строительству инженерных сетей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«С 25 июля до 30 октября на участке Богоявленского пер. будет частично закрыта для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей», – говорится в сообщении.
Как отмечается, ограничения введут на участке Богоявленского пер. в районе д. 3/8, стр. 3 по ул. Ильинка.