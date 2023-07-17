Движение в районе улицы Ильинка ограничат с 25 июля до 30 октября

Движение транспорта в районе ул. Ильинка будет ограничено с 25 июля до 30 октября 2023 года из-за работ по строительству инженерных сетей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.