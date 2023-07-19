Бочкарев: Многоуровневый парк с сухим фонтаном появится в Покровском-Стрешнево

В районе Покровское-Стрешнево будет обустроен многоуровневый парк с сухим фонтаном, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«В жилом районе на территории Покровского-Стрешнево началось обустройство Центрального парка. Общая площадь Центрального парка превышает 7 тыс. кв. м, при его устройстве используется геопластика, которая позволит создать рельеф с перепадом высот, как в естественной природе. Здесь появятся холмы с цветниками и кустарниками, многоярусные зоны отдыха. Помимо зеленых зон будут оборудованы места для отдыха с лавочками, навесами и удобными беседками», – приводятся в материале слова Бочкарева.

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Заммэра уточнил, что застройщик уже приступил к бетонированию пешеходных дорожек и лестниц.

«На участке уже выполнена вертикальная планировка, разбивка парковой зоны, готова ливневая канализация. Следующий этап – проведение монолитных работ. В ближайший месяц будет забетонирована лестница в зоне центральной площади и пешеходные дорожки», – сказал Бочкарев.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, которого цитирует пресс-служба, концепция парка разработана архитектурным бюро Wowhaus. Центральное место займет площадь с сухим фонтаном.

«В таких фонтанах вода как будто бьет прямо из земли, что напоминает природное источники. Сухие фонтаны создают особый микроклимат, при этом не требуют большого расхода воды и электроэнергии, а также легко «консервируются» на зиму», – подчеркнул главный архитектор.

Кузнецов добавил, что рядом с сухим фонтаном в составе Центрального парка запроектирован плейхаб - большая детская площадка площадью 400 кв. м.

«Эта игровая зона для детей от трех до 12 лет с самыми разнообразными игровыми элементами: качели, горки, батут, скалодром, полосы препятствий, балансиры, переговорные трубы и многое другое. Все элементы объединены в игровой маршрут. На площадке предусмотрено бесшовное ударопоглощающее резиновое покрытие», – рассказал он.