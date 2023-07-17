Московский НПЗ начал сезон производственной практики для студентов вузов РФ

Студенты старших курсов высших и средних учебных заведений приступили к прохождению преддипломной и научно-исследовательской практики на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Участниками программы стали специализирующиеся на подготовке кадров для нефтяной отрасли вузы страны. Ежегодно на Московском НПЗ проходят практику более 100 студентов Российского государственного университета нефти и газа (РГУНиГ) имени И. М. Губкина, Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева, Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова и других.

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В рамках практики студенты знакомятся с производственным процессом, работой систем промышленной безопасности и передовыми природоохранными технологиями нефтепереработки. Освоение практических навыков проходит на производственном объекте, включающем пять тренировочных комплексов и 3D-динамические модели технологических установок, которые предназначены для обучения персонала. Часть учебной программы проходит в VR, что позволяет детально ознакомиться с процессами нефтепереработки.

"Практика на Московском НПЗ – это уникальная возможность для студентов познакомиться с основами профессии, получить свои первые навыки работы на самом современном оборудовании", – прокомментировал декан факультета химической технологии и экологии РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, профессор Борис Тонконогов.

В свою очередь, заместитель генерального директора по персоналу Наталья Кайзер отметила, что наставниками студентов в ходе практики выступают опытные специалисты Московского НПЗ. Производственная практика на предприятии, обратила внимание она, является весомым вкладом в карьеру.