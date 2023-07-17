На месте самостроя на северо-западе Москвы появится парковка

"На основе обращений жителей на северо-западе столицы в районе Северное Тушино пресечено нарушение на земельном участке, где было расположено неиспользуемое строение. На его месте во дворе жилых домов планируется организовать дополнительные парковочные места для горожан", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.