В Москве русла четырех рек приводят в порядок

"На участке реки Городня в ЮАО очистили русло и водосточные инженерные системы от ила, провели локальный ремонт береговой полосы, установили стенки из лиственничных бревен, высадили в биоплато более 4 тыс. растений. На участке реки Сетунь в ЗАО выполнили очистку от иловых отложений, отремонтировали берегоукрепления. На открытом участке реки Нищенка в ЮВАО расчистили русло от донных отложений и мусора, проводим ремонт берегоукрепления, укрепим дно гранитным щебнем, поставим габионные конструкции. На участке реки Раменки в ЮЗАО проведем ремонт берегоукрепления", - добавили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.