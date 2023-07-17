Оплатить проезд «Тройкой» на Павелецком направлении МЖД можно до станции Домодедово

Пассажиры Павелецкого направления Московской железной дороги теперь могут оплатить проезд билетом «Кошелек» карты «Тройка» еще на трех железнодорожных станциях, среди которых Калинина, Ленинская, Домодедово. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«По поручению Мэра Москвы продолжаем внедрять единую билетную систему на железнодорожных направлениях, которые войдут в состав новых диаметральных линий. Сейчас ведется обновление билетной системы на Ленинградском направлении, которое уже в августе войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). В мае оплата билетом “Кошелек” карты “Тройка” заработала сразу на двух направлениях — Павелецком и Ярославском. В будущем они станут частью МЦД-5. Таким образом, к концу года по “Кошельку” оплачивать проезд на железной дороге смогут пассажиры 10 направлений. Это удобно и создает бесшовное транспортное пространство в столице», — рассказал Максим Ликсутов.

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Оплачивать проезд на поездах Центральной пассажирской пригородной компании картой «Тройка» просто и удобно. Ее баланс можно пополнить в кассах, билетных автоматах, а также удаленно. Стоимость проезда не изменится — ее рассчитают и спишут автоматически по действующим железнодорожным тарифам в зависимости от дальности поездки.

Преимущества этого способа оплаты состоят в экономии времени, так как не нужно стоять в очереди в кассу или к билетопечатающему автомату. Пассажирам достаточно только приложить карту к турникету или валидатору на входе и выходе со станции. Кроме того, этот способ оплаты экологичнее бумажных билетов.

Важно валидировать карту на входе и выходе со станции. В противном случае она будет заблокирована для проезда на железной дороге. Валидация — это подтверждение заключения договора с перевозчиком, а факт оплаты проезда гарантирует получение страховой выплаты. Если карту заблокировали, необходимо обратиться в пригородную кассу. С 3 июня карты блокируют и на Московских центральных диаметрах. Если пассажир не приложил «Тройку» на выходе со станции, то он не сможет бесплатно пересесть на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).