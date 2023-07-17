Виртуозное экскаватор-шоу пройдет в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума

В олимпийском комплексе «Лужники» во время Московского урбанистического форума состоится виртуозное экскаватор-шоу. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, машинист теплоснабжающей организации Москвы ПАО «МОЭК» продемонстрирует зрителям, с какой точностью он способен управлять многотонной машиной.

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Многофункциональный экскаватор-погрузчик, который задействуют в представлении, способен выполнять землеройные, строительные, ремонтные и иные работы. Задний ковш может не только копать землю — он может использоваться как гидромолот, чтобы вскрывать железобетонные конструкции.

Машинист экскаватора покажет зрителям, как открыть ковшом стеклянную бутылку с газированной водой и разлить ее по стаканам, порезать яблоко ножом и закрыть спичечный коробок. Также он с точностью до миллиметра опустит груз на цепи в узкую трубу. На все это у него уйдет всего 15 минут.