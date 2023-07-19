Город выставит на торги два земельных участка под автосервис и автозаправку

«В третьем квартале город планирует выставить на торги два земельных участка, на которых инвесторы смогут построить автомойку с автомастерскими общей площадью 963 квадратных метра и АЗС площадью тысяча квадратных метров. Договоры с победителями аукционов будут заключены на 2,5 года, за это время арендаторам необходимо возвести объекты и ввести их в эксплуатацию. В обоих случаях инвесторам дается один год для получения разрешения на строительство и еще девять месяцев на завершение работ нулевого цикла», — рассказал Максим Гаман.