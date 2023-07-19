Город выставит на торги два земельных участка под автосервис и автозаправку

Аукционы состоятся в третьем квартале этого года. Договоры с победителями заключат на 2,5 года.
На торги по аренде выставят два земельных участка общей площадью 0,56 гектара для строительства объекта для обслуживания транспорта в Северном Бутове и автозаправочной станции в поселении Щаповском. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
«В третьем квартале город планирует выставить на торги два земельных участка, на которых инвесторы смогут построить автомойку с автомастерскими общей площадью 963 квадратных метра и АЗС площадью тысяча квадратных метров. Договоры с победителями аукционов будут заключены на 2,5 года, за это время арендаторам необходимо возвести объекты и ввести их в эксплуатацию. В обоих случаях инвесторам дается один год для получения разрешения на строительство и еще девять месяцев на завершение работ нулевого цикла», — рассказал Максим Гаман.
Земельный участок площадью 0,14 гектара для строительства объекта транспортного обслуживания находится в Северном Бутове недалеко от пересечения улиц Поляны и Академика Глушко.
Под автозаправочную станцию на аукцион выставят участок площадью 0,42 гектара, расположенный в поселении Щаповском рядом с Варшавским шоссе.
Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
Столичный производитель товаров для тяжелобольных нарастил объемы выпуска продукции в три раза
Врач флагманского центра Научно-исследовательского института имени Н.В. Склифосовского рассказал, как определить инсульт
Сладкие хиты. Главархив рассказал, какие кондитерские изделия были популярны в разные эпохи