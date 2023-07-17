Бочкарев: В Москве ввели 12 промышленных предприятий за январь-июнь

В январе-июне 2023 года на территории Москвы ввели в эксплуатацию 12 промышленных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

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«За шесть месяцев на территории столицы сдано 12 промышленных объектов, в том числе построено шесть новых предприятий и еще шесть производств введено в эксплуатацию после реконструкции. Общая площадь сданных объектов составляет 76 тыс. кв. м. Благодаря построенным производственным комплексам не только наращивается промышленный потенциал Москвы, но и создаются новые высококвалифицированные рабочие места», - цитирует Бочкарева пресс-служба.

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По его словам, новые площади для организации промышленных производств появились в шести административных округах. Лидерами стали Зеленоградский (четыре объекта) и Юго-Восточный округа (три объекта). В частности, на зеленоградской площадке «МИЭТ» (Московский институт электронной техники) введен в эксплуатацию первый корпус инновационного центра электроники. Комплекс по производству плат для электроники сдан на площадке «Алабушево». Завершен первый этап строительства завода лекарственных средств фармацевтической компании «Р-Опра» в районе Силино ЗелАО. В технопарке «Руднево» появился производственный комплекс с конструкторским бюро.

«По итогам шести месяцев темпы ввода объектов промышленно-производственного назначения выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда были сданы в эксплуатацию шесть промышленных предприятий. Хочу подчеркнуть, что на всех этапах строительства производственных комплексов инспекторы комитета осуществляют тщательный надзор за ходом работ и качеством применяемых материалов», - приводятся в материале слова председателя столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) Игоря Войстратенко.