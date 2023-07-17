В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

В трех московских аэропортах в понедельник, 17 июля, произошла отмена и задержка 16 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Известно, что во Внуково перенесли вылеты двух рейсов, еще пять было отменено. В Домодедово задержали семь рейсов, а в Шереметьево — отменили два. Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет.

О причинах массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.