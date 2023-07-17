Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В понедельник, 17 июля, в Москве ожидается теплая, летняя погода, без осадков. Воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. Об этом пишет РИА Новости.

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По ее словам, в столице буде переменная облачность, температура воздуха составит + 26-28 градусов. В Подмосковье будет еще теплее - + 26-29 градусов.

Ветер в этот день ожидается северо-западный, 2-7 метров в секунду. Давление существенно меняться не будет и составит 747 миллиметров ртутного столба, что является нормой.