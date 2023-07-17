Собянин: Большинство московских выпускников смогут поступить в вузы своей мечты

Такой вывод сделал мэр Москвы Сергей Собянин, подводя в своем блоге итоги сдачи Единого государственного экзамена. Он сообщил, что результаты ЕГЭ-2023 существенно лучше прошлого года.

На 45% выросло количество выпускников, набравших 100 баллов по одному из предметов, - 2 214 человек.

Видео дня

В два раза больше - девять ребят - набрали в сумме 300 баллов по трем предметам, четыре выпускника преодолели порог в 395 баллов по итогам 4 экзаменов.

И самый главный показатель - средний балл вырос почти по всем предметам: русскому языку, литературе, биологии, химии, физике, истории, информатике, географии. Рост составил до 13%.

Увеличилась и доля высокобалльных результатов (от 80 до 100) - в этом году у нас свыше 37% отличников, уверенно перешагнувших отметку в 220 баллов по трем предметам. В 2010 году таких было всего 13%.

Наибольшая доля результатов выше 80 баллов - по литературе, иностранным и русскому языкам, химии и истории.

Мэр отметил, что такие результаты достигнуты работой московских школ на протяжении всех 11 лет обучения. Фундамент успеха ребят был заложен еще в 2012 году, когда они пошли в первый класс.

Особенно мэр остановился на проекте, который помог ребятам успешно пройти самый последний и самый трудный период непосредственной подготовки к выпускным испытаниям:

"По просьбам детей и родителей в прошедшем учебном году мы впервые в пилотном режиме внедрили новый формат обучения старшеклассников с акцентом на подготовке к ЕГЭ. В последний учебный семестр на специальных практикумах выпускники занимались подготовкой к экзаменам, повторяли пройденное и подучивали то, что успело забыться, разбирали каверзные задачи, учились избегать типичных ошибок".

Практикумы посещали 43 тыс. ребят из 406 школ - 80% всех московских выпускников. Результат - в школах-участницах пилота меньше двоек, выше средний балл, больше стобалльников. По итогам соцопроса 74% родителей, чьи дети готовились к экзаменам без репетиторов и дополнительных курсов, довольны результатами своих детей.