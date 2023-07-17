Исторический фонтан на ВДНХ заработал после 40 лет простоя
На ВДНХ заработал исторический фонтан около павильона №30 "Микробиологическая промышленность", сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы. Специалисты восстановили это водное сооружение после того, как оно бездействовало около 40 лет.
Керамический фонтан был сооружен в начале 1950-х по проекту архитектора В. М. Таушканова и инженера Н. В. Орехова. Главным мотивом его скульптурного оформления являются различные масличные растения, собранные в причудливый букет. Верхняя чаша сделана в виде одного крупного цветка подсолнечника. Постаменты нижней и средней чаш обрамляют изображения цветов и листьев.
Однако фонтан, радовавший посетителей ВДНХ на протяжении нескольких десятилетий, около 40 лет назад перестал работать. К началу реставрации он находился почти в разрушенном состоянии. Не было ни одной целой детали керамической облицовки и бетонного основания, более того, верхняя чаша в виде цветка подсолнуха была утрачена.
"Восстанавливали фонтан по крупицам: почти все керамические детали заново отливали в мастерской по сохранившимся фрагментам и архивным материалам. Керамика фонтана уникальна даже для ВДНХ, несмотря на то, что в убранстве многих павильонов используется керамический декор.
Крупномасштабные керамические изразцы выполнены в технике восстановительного обжига, когда при определенных условиях в печах на поверхности глазури черепков восстанавливается тонкий слой металла. Это очень сложный и непредсказуемый процесс, которым владеют немногие керамисты", - рассказал куратор проекта реставрации павильонов ВДНХ от департамента капитального ремонта Москвы Игорь Пурынов.
Восстановлением облицовки занимались керамические мастерские в Гжеле. В самом фонтане заменили оборудование, инженерные системы, заново отлили нижнюю и среднюю чаши с центральным основанием, внутри которого проложены стальные трубки для подачи воды.