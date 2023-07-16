Интерактивные выставки, дискуссии и марафоны: какой будет программа Московского урбанистического форума в этом году

Московский урбанистический форум в 2023 году пройдет с 1 августа по 10 сентября. Масштабная программа будет представлена в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Гостином дворе и Центральном выставочном зале «Манеж».

В «Лужниках» посетителей ждет множество музыкальных выступлений, лекций и мастер-классов. В частности, с 4 августа по 8 сентября в комплексе пройдет марафон тренировок. Известные спортсмены проведут занятия по стретчингу, барре, сайклингу и другим фитнес-направлениям. Присоединиться могут все желающие.

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Конгресс Urban Health, Всероссийский форум среднего профессионального образования и юбилейный V форум социальных инноваций регионов пройдут в Гостином дворе.

Форум инноваций, запланированный на 5-8 сентября, станет крупнейшей дискуссионной площадкой. В рамках деловой программы здесь обсудят эффективные практики для достижения высокого качества жизни граждан.

С 4 августа по 10 сентября в «Зарядье» будут проходить лекции и мастер-классы, посвященные урбанистике, архитектуре, искусству, медиабизнесу, экономике и городским сообществам.

Перед посетителями выступят популярные российские артисты и исполнители. В рамках акции «Ночь кино» состоится киноконцерт «Необыкновенное чудо», приуроченный к 90-летию со дня рождения режиссера Марка Захарова.

Концертный зал «Зарядье» на время форума станет единым выставочным пространством под названием «Город для каждого». Там представят 10 мегапроектов, отражающих градостроительные достижения Москвы, а также расскажут о планах на ближайшие годы.

Стенды и инсталляции будут посвящены самым масштабным столичным проектам, которые реализовали за последние 10 лет. Например, посетители смогут узнать о реконструкции территорий Южного и Северного речных вокзалов, о преобразовании бывших промзон и о том, как изменился жилищный фонд столицы.

Часть экспозиции включает интерактивные VR-аттракционы и симуляторы виртуальной реальности. Они позволят посетителям форума изучить развитие спортивной инфраструктуры Москвы.

С 16 августа по 10 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж» будет работать интерактивная выставка «Станция Манеж», посвященная достижениям транспортного комплекса Москвы.

Гостям представят вагоны «Иволга 3.0» и «Москва-2020» в натуральную величину, а также самую большую в России голограмму, которую покажут на диодном экране размером с девятиэтажный дом.

Посетители смогут перемещаться между площадками на уменьшенных копиях вагонов метро и МЦД. На экспозиции также будет работать полноразмерный симулятор кабины машиниста.

Среди других интересных объектов - масштабные макеты тоннеля строящейся линии МЦД-5 и будущего московского городского вокзала Рижский, яркая инсталляция с таймлайном о развитии метрополитена в 2011–2023 годах.