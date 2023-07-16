Собянин: скорость на МКАД и ТТК увеличилась благодаря новым магистралям

Скорость движения на МКАД и Третьем транспортном кольце (ТТК) с восточной стороны увеличилась благодаря новым магистралям. Об Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

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"Огромное дорожное строительство – безусловно, наиболее заметная часть нашей транспортной программы. Все-таки большую часть метро прокладывают под землей. А новые эстакады видны каждому, кто хотя бы изредка ездит по московским дорогам. На встрече с жителями Юго-Восточного округа рассказываю, как начиналось и когда закончится нынешнее грандиозное дорожное строительство в Москве", – сказал мэр Москвы.

Мэр рассказал о решении построить четыре хорды, которые "разрезают" город, но не заходят в центр. По словам Собянина, картинка с этими хордами появилась еще в 2013 году.

Собянин подчеркнул, что в первую очередь была построена Северо-Западная хорда, которая была возведена на существующих дорогах. Затем началась реконструкция ряда улиц – Южная рокада от Рублевского шоссе до Капотни. Южную рокаду планируется достроить до конца года.

Позже началось строительство дороги от Некрасовки до МКАД, заметил градоначальник. В рамках развития магистралей возвели Московский скоростной диаметр.

Мэр уточнил, что МСД соединится с платной дорогой на Казань со стороны Некрасовки, а со стороны севера столицы диаметр уже соединился с трассой на Санкт-Петербург. В настоящее время около 300 тысяч машин проезжают по МСД.