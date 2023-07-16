В «Москвариуме» теперь можно увидеть пресноводную рыбу-иглу и шишколобую рыбу-попугая

Для них создали комфортные, максимально приближенные к естественной среде условия.

© Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

В «Москвариуме» на ВДНХ появились новые виды редких водных обитателей: пресноводная рыба-игла и зеленая шишколобая рыба-попугай. Первую привезли в океанариум из Индонезии, а вторую — с острова Шри-Ланка. Первое время они находились на карантине под присмотром специалистов, а сейчас их могут увидеть все посетители аквариумного комплекса.

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Новых обитателей непросто содержать: рыба-попугай требует особой смешанной плотоядно-растительной диеты, а рыба-игла питается исключительно живым планктоном. В «Москвариуме» создали для них комфортные, максимально приближенные к естественной среде условия. Специалисты следят за рационом питания рыб и за качеством воды.

«Мы стремимся регулярно показывать нашим посетителям новые виды, но это возможно только по мере сменяемости поколений. Мы создаем для наших обитателей оптимальную среду, которая обеспечивает им высокую продолжительность жизни. Так, наполнение аквариума, в котором поселились рыбы-попугаи, не менялось почти восемь лет. Поэтому появление новых видов действительно настоящее событие для нас», — отметила Ирина Мейнцер, руководитель биологической службы «Москвариума».

Ранее в экспозиции можно было увидеть только морскую иглу, а пресноводная рыба-игла — новый вид, пополнивший список обитателей океанариума. У нее сильно вытянутое, цилиндрической формы тело и длинные приплюснутые челюсти с мелкими заостренными зубами. Ее ближайший родственник — морской конек. Увидеть рыбу можно в аквариуме № 25.

Рыба-попугай, представленная в аквариуме № 75, внешне напоминает рыбу-наполеона из-за гребневидного нароста на голове и крупного клюва. Взрослая особь достигает 1,3 метра в длину. Рыбы-попугаи — гермафродиты. Если вожак группы погибает, некоторые самки меняют свой пол.

Кроме того, водные обитатели «Москвариума» регулярно приносят потомство. Этой весной на свет появились сразу несколько скатов и белоперая акула, а ранее экспозицию пополнили кошачьи акулы, пинагоры, морские коньки, скаты моторо, медузы, кораллы нескольких видов и другие гидробионты.

«Москвариум» на ВДНХ открыли для посетителей в августе 2015 года. Это один из крупнейших в Европе океанариумов, расположенных в сотнях километров от побережья. В нем живут свыше 12 тысяч обитателей. Площадь комплекса составляет более 53 тысяч квадратных метров, его аквариумы вмещают около 25 миллионов литров воды.